Минсельхоз готов к пролонгации мер по обеспечению аграриев удобрениями при необходимости

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев также отметил, что в 2023 году закупка удобрений в действующем веществе составила 5,3 млн тонн

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минсельхоз отметил эффективность мер по сохранности физической и ценовой доступности удобрений для аграриев, выразил готовность к их дальнейшей пролонгации при необходимости. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского агрономического совещания на выставке-форуме "Россия".

"С 2021 года реализуется комплекс инструментов, который позволяет нам сохранять физическую и ценовую доступность удобрений для аграриев. Это план закупки, фиксация цен и определенные ограничения экспорта. Меры показали свою эффективность, поэтому при необходимости мы готовы к их дальнейшей пролонгации", - сказал Патрушев.

Он также отметил, что в 2023 году закупка удобрений в действующем веществе составила 5,3 млн тонн, в то время как внесение выросло почти на 5 кг на 1 га - до 65 кг. "Но работу надо продолжать. В 2024 году должно быть уже 68 кг на 1 га. А к концу 2025 года - не менее 70", - рассказал Патрушев.

"Уверен, сегодня все понимают, зачем это нужно. Как пример: за 5 лет валовой сбор сои вырос почти на 2,5 млн тонн, рапса - на 2,1 млн тонн и на 600 тыс. тонн - объем овощей открытого грунта. Да, безусловно, урожайность зависит от многих факторов, но удобрения - точно в числе важнейших", - пояснил министр.

Говоря о средствах защиты растений, министр отметил, что в целом индустрия работает без сбоев. "Поставки, по нашей информации, ведутся динамично", - добавил он. "При этом важно, что растет количество зарегистрированных отечественных пестицидов и агрохимикатов. Сейчас на рынке порядка половины данной продукции - российского производства", - отметил министр.