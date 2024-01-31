ЦБ не видит нарушений в рассылке ИК "Цифра брокер" информации о переводе бумаг с СПб-биржи

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова отметила, что "текст, который разослали клиентам, мог бы быть прочитан по-разному"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Банк России не видит нарушений в публикации клиентской рассылки инвестиционной компании "Цифра брокер" о переводе бумаг российских эмитентов в контур Московской биржи, сообщила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".

В понедельник, 29 января, "Цифра брокер" разостлала своим клиентам информацию о переводе всех торгуемых бумаг российских эмитентов на СПб-бирже в контур Мосбиржи. Некоторые СМИ трактовали публикацию, как полную остановку торгов бумаги РФ на СПб-бирже, в результате чего бумаги компании резко обвалились. При этом часть потерь позднее была компенсирована, а площадка выпустила опровержение информации об остановке торгов.

"Я абсолютно согласна, что текст, который разослали клиентам, мог бы быть прочитан по-разному, но явных нарушений со стороны брокера не было", - сказала Шишлянникова в кулуарах форума.

При этом регулятор проверяет причины всплеска цены в бумагах торговой площадки, отметила она. "Если выявит какие-то недобросовестные практики в этой части, последует соответствующая надзорная мера", - заключила глава департамента.