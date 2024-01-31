Глава Сил обороны Эстонии высоко оценил успехи России в РЭБ и производстве снарядов

Мартин Херем отметил, что РФ продемонстрировала свои возможности в сфере радиоэлектронной борьбы не только на Украине и в странах Балтии, но и на других территориях

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем высоко оценил достижения Вооруженных сил (ВС) РФ в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и производстве боеприпасов.

"Россия продемонстрировала свои возможности в сфере радиоэлектронной борьбы не только на Украине и в странах Балтии, но и на других территориях, - утверждал он в интервью агентству Bloomberg. - Они [РФ] определенно довольно сильны в этом". Поступающие разведданные о якобы наращивании производства боеприпасов Россией побудили союзников по НАТО пересмотреть свои возможности и "заставили задуматься о подготовке к долгосрочному конфликту", добавил Херем.

Ранее британский еженедельник The Economist сообщил, что Россия успешно использует превосходство своих средств РЭБ, чтобы нейтрализовать украинские беспилотники и сбивать с курса ракеты, включая реактивные снаряды для РСЗО HIMARS.