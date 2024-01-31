Более 20 компаний планируют в 2024 году IPO и SPO на Мосбирже

По мнению управляющего директора торговой площадки Владимира Крекотеня, итоговое число размещений будет зависеть от конъюнктуры на рынке

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Более двадцати компаний могут провести первичное (IPO) и вторичное (SPO) размещение ценных бумаг на Московской бирже в 2024 году, заявил управляющий директор торговой площадки Владимир Крекотень.

"Мы видим пайп-лайн сделок, которые есть у инвестдомов, понимаем, что это существенно большая цифра, чем 13 состоявшихся сделок в 2023 году", - сообщил он на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".

Итоговое число размещений будет зависеть от конъюнктуры на рынке. "Все будет зависеть от конъюнктуры, спроса, процентной ставки, и от того, как себя будут вести финансовые рынки в 2024 году. Очень надеюсь, что мы увидим цифру больше двадцати", - прокомментировал Крекотень.

Ранее глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщал, что число IPO в 2024 году станет двузначным, но объемы размещений будут небольшими. В 2023 году Московская биржа провела девять IPO и четыре SPO.