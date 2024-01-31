Каждый гражданин Монголии получит дивиденды как часть общего природного богатства страны

Все граждане страны 31 января стали акционерами госкомпании "Эрдэнэс Таван-толгой"

УЛАН-БАТОР, 31 января. /ТАСС/. Все граждане Монголии 31 января стали акционерами госкомпании "Эрдэнэс Таван-толгой" (ЭТТ), экспортирующей уголь, и получат в этот день дивиденды от экспорта в размере около 116,5 тыс. тугриков (около $35) за 2022 год. Об этом сообщил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ по итогам заседания правительства.

"Кабинет министров сегодня принял решение выдать гражданам, родившимся после 11 апреля 2012 года, по 1072 новых акции главной экспортной госкомпании ЭТТ. В результате прямыми акционерами и непосредственными владельцами ЭТТ стали все 3,4 млн жителей страны. Каждому сегодня перечислят 116 535 тугриков как дивиденды за 2022 год", - сказал глава монгольского правительства.

Он добавил, что выплаты за 2023 год могут составить около 286 тыс. тугриков (около $85), которые выдадут после финансового аудита. Также премьер-министр как лидер правящей Народной партии подписал с руководителями парламентских партий меморандум о совместной разработке закона о Фонде национального благосостояния (ФНБ).

"С принятием этого закона появится правовая среда для создания общего накопительного фонда для каждого гражданина. ФНБ будет состоять из фондов будущего наследия, развития, консолидированных сбережений и стабилизационного фонда. В них депонируют до 34% прибыли таких крупных предприятий, как "Эрдэнэс Таван-толгой", "Эрдэнэт" и "Оюу толгой", - отметил глава кабмина.

Предприятия, которые войдут в ФНБ Монголии

Бывший российско-монгольский горно-обогатительный комбинат "Эрдэнэт" - одно из крупнейших в Азии предприятий по добыче и обогащению меди и молибдена. Компания "Оюу толгой" владеет одноименным крупным месторождением меди, экспортирует медный концентрат.

Компания "Эрдэнэс Таван-толгой" владеет группой крупнейших угольных месторождений с запасами около семи млрд тонн сырья. Месторождения открыли в средине 1950-х годов советские геологи в аймаке Умнуговь (Южная Гоби). С 1990-х годов месторождения разрабатывали частные предприятия.

В 2008 году власти страны вернули месторождения в государственную собственность и создали компанию "Эрдэнэс Таван-толгой". Она стала крупнейшим экспортером монгольского угля. В апреле 2012 года часть акций этой госкомпании как долю природных богатств безвозмездно распределили между 2,5 млн жителей страны. Родившиеся после этого почти миллион человек получат акции и дивиденды с 31 января 2024 года.