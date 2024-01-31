Дума приняла во II чтении проект о праве властей регионов запрещать "наливайки"

Документ инициировала группа депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу пива и нескольких других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

Документ инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Представители законодательных собраний субъектов РФ приняли участие в обсуждении инициативы по ВКС. "После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере ", - писал ранее в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают.

Кроме того, субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в "наливайках". Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Как пояснила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"), в качестве дополнительной защиты граждан от некачественного алкоголя не допускается производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или техрегламентом. Также запрещается использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.

Поправки ко второму чтению

Согласно одобренным во втором чтении поправкам, действие норм законопроекта, касающихся права регионов ограничивать время работы так называемых наливаек, не будет касаться ресторанов. "Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, по основаниям, на условиях (включая места расположения общественного питания) и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте поправки.

Также среди поправок, представленных ко второму чтению законопроекта, предлагаются нормы по продлению переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя и розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания для Донбасса и Новороссии: юридические лица и индивидуальные предприниматели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема в Единой государственной автоматизированной системе учета (ЕГАИС), до 1 января 2025 года.