В Индии снизили таможенные пошлины на ввоз компонентов для смартфонов

В соответствии с решением налогового департамента Минфина страны пошлина снизилась с 15% до 10%

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 января. /ТАСС/. Правительство Индии объявило о снижении таможенных пошлин на импорт значимых компонентов для мобильных телефонов. Об этом сообщила газета Indian Express.

В соответствии с решением налогового департамента индийского Минфина пошлина на компоненты для мобильных устройств снижена с 15% до 10%. Речь идет о таких товарах, как шурупы, гнезда для SIM-карт, крышки батарейного отсека, антенны или другие механические изделия из металла для смартфонов.

Решение о снижении пошлины на эти товары было принято после того, как Индийская ассоциация сотовой связи и электроники (ICEA) направила властями отчет, в котором говорилось о заметной разнице в импортных пошлинах, взимаемых в Индии и других крупных странах - производителях мобильных телефонов. ICEA указывало, что высокие таможенные пошлины на компоненты для смартфонов приводят к удорожанию конечного продукта.

Газета отмечает, что это шаг индийского Минфина можно рассматривать как усилия правительства сделать индийские предприятия по производству мобильных телефонов более конкурентоспособными.