Госдума приняла закон об условиях принудительной продажи акций энергокомпаний

Согласно нормам закона "Об электроэнергетике", энергокомпаниям в рамках одной ценовой зоны оптового энергорынка запрещается совмещать деятельность по передаче и (или) диспетчерскому управлению с генерацией и (или) сбытом

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, закрепляющий возможность принудительной продажи акций компаний, нарушающих запрет на совмещение деятельности по передаче электроэнергии и (или) диспетчерскому управлению с деятельностью по производству и (или) сбыту. Документ инициирован правительством РФ.

Согласно нормам закона "Об электроэнергетике", энергокомпаниям в рамках одной ценовой зоны оптового энергорынка запрещается совмещать деятельность по передаче и (или) диспетчерскому управлению с генерацией и (или) сбытом. Соответственно, нельзя владеть имуществом, позволяющим это сделать. При нарушении данных норм Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вправе принять решение о принудительной реорганизации юридического лица или через суд потребовать прекратить деятельность индивидуального предпринимателя.

Однако такие меры ранее не могли быть применены, если в нарушениях участвовали аффилированные лица, говорится в пояснительной записке. Принятие закона позволит ФАС обратиться в суд с соответствующим иском о принудительной продаже акций (долей) компаний, нарушающих запрет в рамках группы лиц или аффилированных лиц - эта норма будет действовать с 1 января 2030 года. В соответствии с законодательством, права на голосующие акции либо доли в уставном капитале, подлежащие принудительной продаже, могут быть переданы только по результатам открытого аукциона, проводимого в соответствии с постановлением правительства РФ от 21 октября 2013 года.

В заключении комитета Госдумы по энергетике отмечается, что нарушение запрета на совмещение деятельности сейчас наблюдается в некоторых крупных компаниях с государственным участием.

Принятыми во втором чтении поправками исключается положение, предусматривающее обязанность установки устройств для удаленного и (или) автоматизированного введения ограничения режима потребления электроэнергии в связи с неисполнением обязательств по ее оплате, в случаях, определенных порядком полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии потребителями - участниками оптового и розничных рынков, в том числе его уровня, который утверждается правительством РФ. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, концентрация сетей и производства энергии приводит к монополизации рынка, а значит, к необоснованным повышениям тарифов, картельным сговорам. "После принятия законопроекта ФАС сможет принудительно продавать акции компаний, нарушающих запрет на совмещение деятельности по передаче электроэнергии и диспетчерскому управлению с деятельностью по производству и сбыту. Порядок действий будет такой: ФАС будет обращаться в суд с соответствующим иском о принудительной продаже акций или долей компаний, нарушающих запрет. Таким образом, мы сможем рыночными методами с помощью антимонопольного законодательства регулировать тарифную политику в сфере энергетики и защитить потребителей от необоснованного роста тарифов", - отметил он.