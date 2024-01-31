Минэнерго прорабатывает отбор проектов модернизации ТЭС с российскими ГТУ

Замминистра энергетики Павел Сниккарс отметил, что в настоящее время прорабатывается возможность проведения "залпового отбора" для газовых турбин с учетом их производителей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министерство энергетики России рассматривает возможность проведения еще одного отбора проектов модернизации ТЭС с использованием российских газотурбинных установок, сообщил замминистра энергетики Павел Сниккарс в ходе заседания комитета Государственной Думы по энергетике.

По его словам, в настоящее время прорабатывается возможность проведения "залпового отбора" для газовых турбин с учетом их производителей.

"Мы хотим рассмотреть возможность отдельного залпового, так скажем, отбора для заказа газовых турбин. Залпового не в части объема в один год, а именно с учетом производителей. Коллеги говорят, что нужно перераспределить заказ на один, два, три года", - сказал он.

По словам замминистра, в настоящее время есть только два производителя газовых турбин - "Силовые машины" и ОДК. "Мы не хотим максимально поставить в монопольно-зависимое положение свои компании электроэнергетики, генераторов, потому что пока производителей [газовых турбин] у нас всего два на сегодняшний момент, поэтому объемы должны быть все-таки заставляющие конкурировать даже за того или иного производителя генерации", - подчеркнул Сниккарс.

Замминистра сообщил, что в настоящее время идет отдельная работа по анализу стоимости энергомашиностроения. Это позволит спрогнозировать и смоделировать необходимость пересмотра ценовых параметров по конкурсу отбора мощности, о котором ранее просили генераторы на фоне удорожания оборудования. "Мы договорились с Минпромторгом и ФАС, ситуацию анализируем, выйдем на какое-то решение", - добавил он.

Ранее ассоциация "Совет производителей энергии" выступила с просьбой рассмотреть возможность актуализации ценовых параметров модели КОМ и капитальных затрат по конкурсным отборам проектов модернизации.