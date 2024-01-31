Финалист "Лидеров России" разработал противошумное покрытие для судов

По словам Николая Лисенкова, работа в основном направлена на создание опережающего научно-технического задела в области судостроения и повышение обороноспособности страны

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Победитель окружного финала пятого конкурса управленцев "Лидеры России" Николай Лисенков разработал в лаборатории Крыловского государственного научного центра напольное покрытие, снижающее вибрацию на палубе. Оно превосходит зарубежные аналоги, в ближайшее время начнутся испытания в морских условиях, сообщает пресс-служба конкурса.

"На всех кораблях четвертого поколения, которые можно увидеть на военно-морских парадах, установлены средства акустической защиты, разработанные нашей лабораторией. Сейчас мы завершили работу над новым материалом, обладающим высокими свойствами вибропоглощения. На базе этой рецептуры можно создавать целую номенклатуру изделий. Мы уже сделали напольную плитку и занимаемся разработкой рулонных пластин по типу линолеума, которые можно будет укладывать на палубных настилах и в коридорах судов различного назначения. Новый материал способен полностью заменить импортные аналоги. Более того, путем направленного введения определенных добавок удалось в полтора раза повысить его эксплуатационные показатели", - заявил Лисенков, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, работа в основном направлена на создание опережающего научно-технического задела в области судостроения и повышение обороноспособности страны. Лаборатория, которой он руководит, занимается исследованием свойств материалов: полиуретанов, термоэластопластов, традиционных и силиконовых резин. Ученые изучают их свойства, показывающие способность поглощать вибрационную и акустическую энергию, а также в том числе разрабатывают и внедряют средства акустической защиты. К средствам акустической защиты, кроме покрытий, относятся также виброизолирующие конструкции, на которые устанавливаются двигатели, насосы, трубопроводы, чтобы быть изолированным от корпуса судна.

"Кроме того, в мировой практике вводится так называемый акустический паспорт, устанавливающий требования к подводному шуму гражданских судов, будь то, например, танкер, балкер или газовоз. Чтобы им соответствовать, необходимо применять средства акустической защиты, иначе в некоторые зарубежные порты не смогут зайти наши судна с уровнем шума выше определенного значения. Важность решения этой задачи поддержана Российским морским регистром судоходства и Министерством транспорта РФ. Наши разработки в сфере акустической защиты универсальны, и они обязательно будут востребованы отечественными судостроителями", - добавил ученый.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года президентской платформой "Россия - страна возможностей". За все время на участие в нем подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.