Володин считает, что закон о "наливайках" даст регионам полномочия для наведения порядка

Спикер Госдумы считает, что граждане ждут принятия этого закона

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин убежден, что после принятия закона о запрете "наливаек", у регионов будут все возможности навести порядок в этой сфере. Об этом он заявил по итогам принятия Госдумой законопроекта во втором чтении. Планируется, что Дума рассмотрит законопроект в третьем чтении на заседании 1 февраля.

"Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете "наливаек" в жилых домах. К рассмотрению законодательной инициативы по видео-конференц-связи были подключены представители заксобраний регионов. В соответствии с законопроектом, регионы получат право устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ранее субъекты России получили право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции", - пояснил Володин.

По его словам, граждане ждут принятия этого закона. "Нам поступают многочисленные обращения от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что такие заведения днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. В этой сфере давно пора навести порядок. После вступления закона в силу у региональных властей будут для этого все возможности", - считает Володин.

Он напомнил, что принятию законопроекта во втором чтении предшествовала долгая дискуссия, в частности, с представителями правительства. "Коллеги, это тяжелейший законопроект, с правительством обсуждали его длительное время. Но сейчас наконец-то вышли на те согласованные поправки, которые вы обсуждаете. И здесь, надо сказать, действительно, где-то приходилось достигать компромисса. Мы вывели из-под действия закона рестораны, но при этом все забегаловки погружены в нормы закона. <...> Потому что люди жалуются: пьянки, дебош, шум, драки - все это переместилось в подъезды. Цель закона - навести порядок в этой сфере, упорядочить время работы", - заключил председатель Госдумы.