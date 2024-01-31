Суд в Прикамье признал производителей газобетонных блоков виновными в завышении цен

За нарушение закона о защите конкуренции обеим компаниям грозят штрафные санкции в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей

ПЕРМЬ, 31 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края поддержал Пермское УФАС России, установившее факт необоснованного завышения цен на газобетонные блоки в Прикамье и злоупотребление доминирующим положением на рынке производителей стройматериалов АО "Пермтрансжелезобетон" и АО "Специализированный застройщик ПЗСП". Об этом сообщает пресс-служба пермского антимонопольного ведомства.

Весной прошлого года Пермское УФАС завершило рассмотрение антимонопольных дел в отношении региональных производителей стройматериалов АО "Специализированный застройщик ПЗСП" (Пермь) и АО "Пермтрансжелезобетон" (Краснокамск). Было установлено, что компании доминируют на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в границах Пермского края.

"Компании были признаны виновными в нарушении закона о защите конкуренции. Им были выданы предписания о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Производители снизили необоснованно завышенные цены на газобетонные блоки до 4 400 рублей за кубический метр еще в ходе рассмотрения дел, однако решили оспорить решение и предписание Пермского УФАС в суде. Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев иск АО "Специализированный застройщик ПЗСП", поддержал позицию антимонопольного ведомства. Ранее первая инстанция поддержала Пермское УФАС в аналогичном споре с АО "Пермтрансжелезобетон", - сообщили в управлении ФАС.

По данным антимонопольного ведомства, АО "Специализированный застройщик ПЗСП" и АО "Пермтрансжелезобетон" с конца 2021 года по июнь 2022 года увеличили отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза: с 4 320 рублей за кубический метр до 8 460 рублей за кубический метр и с 4 100 рублей за кубический метр до 8 500 рублей за кубический метр соответственно. При этом увеличение стоимости товара не соответствовало увеличению затрат на его производство. УФАС пришло к выводу, что производители стройматериалов установили монопольно высокую цену на газобетонные блоки, злоупотребив своим доминирующим положением на соответствующем товарном рынке, что привело к ущемлению интересов покупателей и противоречило антимонопольному законодательству. Компании были признаны виновными в нарушении закона о защите конкуренции.

В ведомстве также пояснили, что за нарушение закона о защите конкуренции обеим компаниям грозят штрафные санкции в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей.