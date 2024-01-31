СМИ: в ФРГ предложили заключить вместо единого соглашения ЕС с Mercosur отдельные

Как сообщает портал Euractiv, "для Франции разделить соглашение - не вариант"

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Представители автомобильной промышленности Германии предложили вместо единого торгового соглашения между ЕС и Южноамериканским общим рынком (Mercosur) создать два отдельных, чтобы ускорить процесс заключения сделки на фоне возражений Франции. Об этом сообщает портал Euractiv.

"Нам нужно рассмотреть возможность разделения этих торговых соглашений на части, чтобы они имели эффект", - цитирует портал главу Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер. По ее словам, иногда стороны долго не могут прийти к компромиссу из-за противоречий. "В случае с [соглашением ЕС и] Mercosur дело в сельскохозяйственной политике", - отметила она.

Как передает портал, предполагается, что соглашение поможет расширить торговлю между Евросоюзом и странами Латинской Америки. В частности, Германия надеется с помощью договоренностей увеличить экспорт своих автомобилей за счет снижения тарифов. При этом Франция выступает против заключения сделки. Французский лидер Эмманюэль Макрон обосновал это тем, что он не может навязывать фермерам экологические стандарты, одновременно разрешая импорт большего количества сельскохозяйственных товаров, которым не нужно было бы подчиняться тем же правилам.

Портал пишет, что непонятно, сработает ли предложенная Германией идея в отношении соглашения с Mercosur. "Для Франции разделить соглашение - не вариант", - передает Euractiv со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Сделка между ЕС и Mercosur

В начале декабря страны Южноамериканского общего рынка по итогам прошедшего в Рио-де-Жанейро саммита договорились продолжить переговоры о соглашении о свободной торговле с Евросоюзом. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов сообщила, что Евросоюз и Mercosur планируют завершить работу над торговым соглашением до окончания первой недели декабря.

В 2019 году ЕС и Mercosur после 20 лет переговоров подписали торговое соглашение, однако сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза. После прихода в январе 2023 года к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер борьбы с изменением климата, вопрос о торговом соглашении ЕС и Mercosur вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако в Европе выдвинули ряд дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих де-факто обязательным выполнение их странами Mercosur.

Mercosur - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. Объем торгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020 годом и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт. На прошедшем 7 декабря саммите в блок вступила Боливия.