В ЦБ заявили, что активы на счетах "типа С" превышают замороженные бумаги инвесторов из РФ

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова отметила, что для запуска механизма обмена ЦБ ждет решений от правкомиссии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Находящиеся на счетах "типа С" активы иностранцев значительно превышают объем заблокированных за рубежом ценных бумаг российских инвесторов, заявила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. Однако обсуждаемый механизм обмена заблокированных активов пока что планируется распространить только на денежные средства со счетов "типа С", и их не достаточно, чтобы обменять все.

"На счетах у нас значительно больше активов [в соотношении заблокированных бумаг россиян и иностранцев]. Но когда мы говорим о заблокированных активах, то говорим и про ценные бумаги еще. Но сейчас речи про ценные бумаги не идет, мы говорим только о денежных счетах "типа С". Потому что иностранные активы наших инвесторов заблокированы и будут выкупаться за денежные средства, и это только счета "типа С" банковские, куда поступали доходы от активов", - сказала она, отвечая на вопрос соответствующий корреспондента ТАСС.

"Денег на счетах "типа С", наверное, полностью не достаточно, чтобы перекрыть эту историю. <…> Мы сейчас выпускаем [активы] только в размере 100 тыс. рублей, и это не закроет все проблемы инвесторов, у которых заморожены активы. Будем думать дальше, что еще можно будет сделать, какие механизмы можно разработать", - добавила глава департамента.

Она также отметила, что для запуска механизма обмена ЦБ ждет решений от правкомиссии. "Мы в своей части регулирование под Новый год приняли, ждем решения от правкомиссии. В нем будут заложены сроки того, как будет происходить обмен активами, кто будет выступать организатором этих торгов. Дальше начнется процедура, очень надеемся, что она будет реализована в 2024 году. Более того, я не думаю, что ее реализация перейдет даже на второе полугодие", - сказала Шишлянникова, добавив, что иностранные партнеры неоднократно заявляли, что хотели бы конвертировать средства на счетах "типа С" в какие-то другие активы. Поэтому ЦБ полагает, что спрос с их стороны будет реализован.

Об обмене активами

Ранее президент России Владимир Путин издал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" в целях обмена замороженными иностранными активами. Документ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". При этом стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, пока что ограничена суммой в 100 тыс. рублей.