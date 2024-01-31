Белоруссия и РФ работают над созданием общего биржевого рынка Союзного государства

Стороны согласны, что объединение биржевых товарных рынков является неотъемлемой частью интеграции экономик двух стран

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Белоруссия и Россия работают над созданием общего биржевого рынка Союзного государства для роста объемов взаимной торговли и обеспечения беспрепятственного доступа к стратегическим ресурсам. Об этом сообщил пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Роман Янив по итогам заседания комитета по товарным рынкам при Международной ассоциации бирж стран СНГ в Москве.

"Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев обсудили приоритеты двустороннего межбиржевого сотрудничества, проведение интегрированных торговых сессий по ключевым товарам, формирование единых ценовых индикаторов и совместную работу по созданию в Союзном государстве Беларуси и России общего биржевого рынка товаров", - цитирует Янива издание "СБ. Беларусь сегодня" .

Стороны едины во мнении, что объединение биржевых товарных рынков является неотъемлемой частью интеграции экономик двух стран и будет способствовать "не только росту объемов взаимной торговли и укреплению деловых связей, но и обеспечивать беспрепятственный доступ к стратегическим ресурсам и равные условия ведения бизнеса для белорусских и российских компаний".

В БУТБ подчеркнули, что значимым практическим шагом в этом направлении, как ожидается, станет межправительственное соглашение об обеспечении взаимного допуска к участию в биржевых торгах субъектов хозяйствования, аккредитованных на товарных биржах Белоруссии и России, который планируется подписать в течение 2024 года.