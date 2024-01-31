ЦБ не исключает возврата опции получения купонов и дивидендов с ИИС на карту

Этот вопрос обсуждается с Минфином, отметила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Ольга Шишлянникова

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Банк России не исключает возврата опции получения инвесторами дивидендов и купонов с акций и облигаций с индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа на банковский счет. Об этом журналистам сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.

Ранее законодательство не запрещало начисления по акциям и облигациям на карту, а не ИИС. Однако с принятием закона об ИИС третьего типа был введен прямой запрет на такой вывод денег.

"Мы дискутируем по этому вопросу с Министерством финансов. Но пока подход такой: все, что находится на ИИС, и доход, который на них поступает, должен поступать на этот же счет", - сказала она.

Глава департамента ЦБ добавила, что регулятор видит интересы инвесторов, но пока ничего гарантировать нельзя. "Мы видели отдельную, не многочисленную практику, когда активы поступали на ИИС исключительно для того, чтобы максимально быстро вернуть эти денежные средства. Эту практику, пусть незначительную, видел в том числе Минфин, это [запретить вывод купонов и дивидендов] их опасения их пожелания", - пояснила Шишлянникова.