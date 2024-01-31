В бюджет Подмосковья в 2023 году поступило более 115 млрд рублей от налога на имущество

Это на 2,2 млрд рублей больше, чем годом ранее

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Свыше 115 млрд рублей составили поступления имущественных налогов в бюджет Московской области по итогам 2023 года. Это на 2,2 млрд рублей больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"В Московской области поступления имущественных налогов в консолидированный бюджет региона за 2023 год составили более 115,6 млрд рублей, что на 2,2 млрд больше по сравнению с 2022 годом", - сказали в пресс-службе.

Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, рост начислений обусловлен в том числе за счет дополнительных поступлений. Так, в рамках выявления объектов с незарегистрированными правами исчисленная сумма налогов составила 138 млн рублей. Также она рассказала, что по налогооблажению ранее учтенных объектов в бюджет поступило 203 млн рублей.

"Самый большой рост, 134%, зафиксирован по результатам работы муниципального земельного контроля. По увеличенной налоговой ставке, которая начисляется в ходе выявленного коммерческого использования земельных участков или нецелевого использования, начислено почти 2,2 млрд рублей земельного налога", - привели в тексте слова Адигамовой.