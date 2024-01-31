"Россети" завершат в 2024 году ряд крупных проектов в Северной Осетии

Группа намерена направить более 1,6 млрд рублей на финансирование инвестиционных проектов в регионе

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Группа "Россети" в 2024 году направит более 1,6 млрд рублей на финансирование инвестиционных проектов в Северной Осетии. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Рюмин в ходе рабочей встречи с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло.

Стороны обсудили развитие энергетической инфраструктуры, консолидацию электросетевых объектов, работу с дебиторской задолженностью и региональное тарифное регулирование, говорится в сообщении по итогам встречи.

По словам главы региона, вопрос надежности электросетевого хозяйства является одним из приоритетных для республики, поскольку эффективная электросетевая инфраструктура крайне важна для решения поставленных ключевых задач по повышению инвестиционной привлекательности региона. "Кроме того, на особом контроле - платежная дисциплина проблемных категорий потребителей электроэнергии, тарифная политика и многое другое. Уверен, что совместными усилиями нам удастся эффективно их решать", - сказал Сергей Меняйло.

Рюмин отметил, что группа намерена направить более 1,6 млрд рублей на финансирование инвестиционных проектов в Северной Осетии в этом году.

"Мы завершим модернизацию магистральных энергообъектов во Владикавказе и Моздоке, что позволит повысить надежность электроснабжения всей республики. Усиление энергетической инфраструктуры необходимо для реализации социальных проектов и стабильного развития экономики. Ведем активную работу по электроснабжению строящихся туристических комплексов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий", - сказал глава электросетевого холдинга.

В частности, в числе приоритетных задач на 2024 год - подключение к сетям тепличного комбината "Алания", который станет одним из крупнейших производителей овощей на Северном Кавказе, а также нового всесезонного рекреационного комплекса. Кроме того, планируется реконструкция четырех питающих центров 110 кВ для выдачи дополнительной мощности Эзминской гидроэлектростанции.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.