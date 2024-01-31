Захарова заявила, что РФ расценит конфискацию ее активов со стороны ЕС как торговую войну

По словам дипломата, ЕС понимает, что Россия чрезвычайно жестко ответит на конфискацию ее замороженных активов, это останавливает Брюссель от такого действия

МОСКВА, 31 января./ТАСС/. Москва будет рассматривать конфискацию своих активов со стороны Европейского союза (ЕС) как акт торговой войны, любые попытки конфискации российских средств стали бы грубым нарушением международного права. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем подобные действия не только как банальное воровство, но и как буквально торговую войну, как эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны, - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможном реинвестировании замороженных ЕС активов России. - Любые попытки конфискации принадлежащих нашей стране средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, являлись бы грубым нарушением международного права".

Кроме того, дипломат отметила, что ЕС понимает, что Россия чрезвычайно жестко ответит на конфискацию ее замороженных активов, это останавливает Брюссель от такого действия. "Залатать дыру [в бюджете] за счет российских активов - идея для ЕС крайне заманчивая, если не сказать уже навязчивая. Единственное, что их отодвигает от последнего шага, - это последствия. Они видят, что мы отвечаем, их это, мягко говоря, удручает, и они понимают, что ответ будет чрезвычайно жестким", - подчеркнула она.

29 января послы Евросоюза в предварительном порядке согласовали предложение Еврокомиссии (ЕК) по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов РФ "для реконструкции Украины".

В декабре Еврокомиссия внесла на утверждение в Совет ЕС директиву, которая в качестве первого шага в процессе конфискации доходов от реинвестирования российских активов подразумевает обязательство помещать такие доходы на отдельный банковский счет. Впоследствии эти деньги предполагается облагать европейским налогом, близким к 100%. Налоговые поступления планируется перечислять напрямую в бюджет ЕС. Таким образом должно осуществляться изъятие средств для дальнейшего использования по усмотрению ЕК (например, для нужд финансирования программ поддержки Украины). Эта директива пока не предусматривает конфискации самих финансовых активов России.