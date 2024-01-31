Polymetal может объявить в III квартале о возможных проектах в Таджикистане

В настоящее время активы компании расположены в России и Казахстане

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Polymetal в третьем квартале текущего года может объявить о своих планах по возможным проектам в Таджикистане. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил глава компании Виталий Несис.

"Мы ездили туда несколько раз, проводили встречи с правительством, встречались с некоторыми майнинговыми компаниями. Я думаю, что III квартал этого года - это будет время, когда мы сможем анонсировать некоторые проекты в стране", - сказал он.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.