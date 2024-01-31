Белорусские газовики проложили около 20 км газопроводов в Смоленской области в 2023 году

Работы выполнялись на территории Гагаринского, Вяземского, Смоленского районов

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Белорусские газовики в рамках в программы социальной догазификации Смоленской области в 2023 году построили около 20 км газопроводов, произвели более 220 подводов газа к участкам домовладений. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"В 2023 году белорусские газовики построили на Смоленщине около 20 км газопроводов, произвели более 220 подводов газа к участкам домовладений. Работы выполнялись на территории Гагаринского, Вяземского, Смоленского районов", - говорится в сообщении.

В Минэнерго сообщили, что в среду сдан очередной объект. При участии гендиректора ГПО "Белтопгаз" Алексея Кушнаренко пущен газ в селе Богородицкое Вяземского района. Здесь белорусский подрядчик проложил почти 4 км сетей, газ подан к 18 жилым домам и 27 участкам домовладений.

Белорусские газовики подписали контракты на прокладку еще более 40 км сетей и более 550 подводов к домовладениям.

Строительство внутригородских и внутрипоселковых газораспределительных сетей ведется "БEЛГАЗСТРОЙ-холдингом", входящим в состав "Белтопгаза", в рамках сотрудничества с АО "Газпром газораспределение Смоленск". Для этого в России открыт филиал холдинга.