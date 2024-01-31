В Татарстане открыли производство магистральных полуприцепов Wagnermaier

Предприятие уже имеет контракт на поставку 9 тыс. полуприцепов

ЕЛАБУГА /Татарстан/, 31 января. /ТАСС/. Комплекс по производству полуприцепов Wagnermaier открыли на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане. Предприятие уже имеет контракт на поставку 9 тыс. полуприцепов в ближайшие пять лет, сообщил исполнительный директор ООО "Вагнермайер руссланд" Рустам Субханкулов на церемонии открытия.

"Мы открываем прекрасный завод по производству тентованных полуприцепов. Завод уникальный, поскольку с первого момента существования нам удалось соединить четыре важных фактора - это производительная технология, большой объем инвестиций, контракт на поставку 9 тыс. полуприцепов в ближайшие пять лет, а также получить значительную помощь от государства", - сказал Субханкулов.

Планируемый объем выпуска - 3 тыс. готовых полуприцепов в год. По словам Субханкулова, компания также ставит перед собой задачу локализации производства в России. "Уже сейчас мы запускаем шесть совместных НИОКРов, потому что задача локализации стоит очень высоко. <...> Важен экспортный потенциал. Мы уже имеем заказы на поставку полуприцепов в Белоруссию и Казахстан", - добавил Субханкулов.

Согласно данным преведенной им презентации, общие инвестиции составили 745 млн рублей. В том числе 500 млн рублей - в оснащение производства, 245 млн - в оборотный капитал.

Как уточнили в пресс-службе, компания Wagnermaier основана в партнерстве с европейским производителем магистральной техники. Технологический консультант проекта Александр Шмидт отметил, что реализация производства такого уровня - это непростая задача.

"Несмотря на все события последних лет, мы верим в российский рынок и что сможем занять особое место на нем. Моей задачей как технологического консультанта был контроль соответствия продукции Wagnermaier современным европейским стандартам качества. Российские перевозчики привыкли к таким стандартам качества. И я могу сказать, что мы справились с этой задачей", - сказал он.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность проекта для республики и для страны. "Будут реализовывать очень нужный для нашей страны продукт - полуприцепы. Сегодня мы видим, каким образом развивается перевозка. И автомобильный транспорт является одним из основных звеньев. И, конечно же, республика, которая производит самое большое количество тягачей, я думаю, сразу будет комплектовать [их] современными <...> полуприцепами", - сказал Минниханов.