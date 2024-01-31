Эксперт: зеркальный ответ РФ на возможную конфискацию активов сдерживает западные страны

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что замораживание суверенных активов способствует созданию и росту популярности альтернатив SWIFT

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Попытки недружественных стран конфисковать активы РФ усиливают процесс дедолларизации, способствуют созданию и росту популярности альтернатив SWIFT. При этом в основном зеркальный ответ России в случае реализации механизма конфискации ее активов сдерживает западные страны от этого шага. Такое мнение выразил ТАСС начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Накануне представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд сообщил, что ЕК приветствует утверждение странами Евросоюза предложения о переводе доходов от реинвестирования замороженных активов России на отдельный счет для последующего перевода этих средств в бюджет ЕС. Однако никакого механизма передачи этих денег Киеву пока не разработано, сроки для его создания не установлены.

"Попытки конфискации российских замороженных активов усиливают процессы деглобализации и фрагментации международного финансового пространства. Эти попытки способствуют дедолларизации и "деевроизации" стран, которые находятся в "зоне риска", ведут к росту популярности в международных расчетах альтернативных валют, в первую очередь, юаня. Также замораживание суверенных активов способствует созданию и росту популярности альтернатив SWIFT - например, китайской CIPS и российской СПФС", - сказал Осадчий.

Но основным сдерживающим фактором является угроза зеркальных мер со стороны России, подчеркивает эксперт. "Живым щитом" против конфискации российских активов выступают российские банки и предприятия, принадлежащие недружественным нерезидентам. Например, российский банк австрийской финансовой группы Raiffeisen Group, ставший благодаря антироссийским санкциям сверхприбыльным. А также российские банки, принадлежащие итальянским группам Uniсredit и Intesa, голландской группе ING, венгерскому банку OTP и другие", - заметил Осадчий.

Эксперт также сказал, что объем прямых инвестиций Европейского союза в российскую экономику на конец 2022 года составил $223,3 млрд, в том числе $98,3 млрд принадлежат Кипру, $50,1 млрд - Нидерландам, $17,3 млрд - Германии, $16,6 млрд - Франции, $12,9 млрд - Италии.

В декабре 2023 года глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия ответит на конфискацию ее активов в Европе "симметрично". Как заявила на брифинге 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что ЕС понимает, что Россия чрезвычайно жестко ответит на конфискацию ее замороженных активов, это останавливает Брюссель от действия.