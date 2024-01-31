Райффайзенбанк опроверг информацию о своей продаже в I квартале 2024 года

Telegram-каналы ранее написали о том, что группа может получить одобрение от европейских регуляторов на сделку по продаже российского актива в I квартале года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Райффайзенбанк опроверг информацию, распространенную в Telegram-каналах, о планах Raiffeisen Bank International (RBI) продать российские активы в I квартале 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского банка.

Ранее некоторые Telegram-каналы со ссылкой на главу Raiffeisenbank International написали о том, что группа может получить одобрение от европейских регуляторов на сделку по продаже российского актива в I квартале 2024 года.

"Информация не соответствует действительности. Речь идет о получении одобрения на сделку с акциями Strabag. Райффайзенбанк продолжает оказывать полный перечень услуг и выполнять все свои обязательства перед клиентами", - заявили в кредитной организации.

В декабре 2023 годк Raiffeisen Bank International сообщил, что выкупит у подконтрольной Олегу Дерипаске компании Rasperia Trading Limited ее долю в строительном концерне Strabag за €1,51 млрд. Отмечалось, что сделку планируется провести в I квартале 2024 года.

Что касается бизнеса в России, в RBI неоднократно заявляли, что группа продолжит осуществлять операции, которые приведут к продаже или выделению из состава группы Raiffeisen Russia в рамках местных и международных законов.

В банке отметили, что RBI поддерживает контакт "с соответствующими регуляторами и властями".

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.