ВВП стран СНГ за 2023 год вырос на 3,2%

Объемы грузоперевозок и розничной торговли увеличились практически на 6%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Прирост ВВП стран Содружества Независимых Государств (СНГ) за 2023 год составил 3,2%, промышленного производства - на 3,6%, а объемы грузоперевозок и розничной торговли увеличились практически на 6%. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Содружества Денис Трефилов.

"Прирост валового внутреннего продукта в прошлом году составил 3,2%, производство промышленной продукции увеличилось на 3,6%, объем грузоперевозок и объем розничной торговли увеличились почти на 6%", - сказал он в ходе дискуссии "Председательство в СНГ: планы и перспективы" на научно практической конференции "Россия 2024: председательство в СНГ и БРИКС".

Замгенсека СНГ отметил, что экономики стран объединения показывают поступательный рост, несмотря на нестабильную международную ситуацию и санкционное давление.

Трефилов указал, что для сохранения таких тенденции будет расширена работа по разным направлениям. "В центре внимания будут вопросы стимулирования деловой активности, проведение согласованной антимонопольной политики и обеспечение справедливых условий конкуренции и создание условий для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, импортозамещение и расширение товарных обменов", - добавил он.

По словам замгенсека СНГ, особый акцент будет сделан на развитии инновационного сотрудничества. Трефилов подчеркнул важность создания независимой инфраструктуры денежных расчетов и расширения использования национальных валют во взаимной торговле.