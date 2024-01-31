Как отметили в пресс-центре железной дороги, в 2023 году в сообщении Белоруссия - Китай отправлено более 1,5 тыс. контейнерных поездов

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Белорусская железная дорога (БЖД) в 2023 году увеличила объем экспортных контейнерных перевозок почти в 1,5 раза к уровню 2022 года. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД по итогам заседания технико-экономического совета компании.

"Проводимая в 2023 году работа по созданию необходимых условий для наращивания объемов экспортных поставок грузов отечественных предприятий позволила увеличить экспортные контейнерные перевозки почти в 1,5 раза к уровню 2022 года, - говорится в сообщении. - Основным направлением экспорта грузов остаются перевозки назначением в Китай, объемы которых увеличены не только по сухопутным маршрутам, но и по мультимодальным с задействованием инфраструктуры портов РФ".

Отмечается, что в 2023 году в сообщении Белоруссия - Китай отправлено более 1,5 тыс. контейнерных поездов, что на 50% больше, чем в 2022 году. "В текущем году во взаимодействии с участниками транспортного рынка будет продолжена работа по развитию контейнерных перевозок, - сказано в сообщении. - Особое внимание будет уделено вопросам дальнейшего развития экспортных перевозок продукции субъектов хозяйствования Республики Беларусь на внешние рынки сбыта, в первую очередь в Китай, страны ЕАЭС".

По данным БЖД, в 2023 году объем пассажирских перевозок составил более 62 млн человек. "В международном сообщении перевозки осуществлялись в РФ до Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Адлера, Анапы, Самары, Нижнего Новгорода и Минеральных Вод. В 2023 году их объем составил 2,7 млн пассажиров", - отмечается в сообщении.

Наибольшую долю в общем объеме пассажирских перевозок составили перевозки в пределах Белоруссии. "Во внутриреспубликанском сообщении поездами с нумерованными местами в 2023 году перевезено на 11,5% больше пассажиров, чем в 2022 году", - добавили в БЖД.