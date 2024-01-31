Молдавия отменила введенный из-за риска прекращения поставок газа "режим тревоги"

Необходимость в этом режиме отпала после диверсификации источников поставок и формирования запасов газа, сообщил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ

КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Власти Молдавии отменили "режим тревоги", введенный в 2021 году из-за опасности прекращения поставок газа из России. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила "режим тревоги" на рынке природного газа. Необходимость в нем отпала после диверсификации источников поставок и формирования запасов голубого топлива", - написал Водэ в Telegram-канале.

Специальный режим распространялся на предприятия, которые импортируют и распределяют газ. Он был введен в 2021 году на фоне резкого повышения цены на газ. В том же году в стране был введен режим чрезвычайного положения, который был отметен в декабре 2023 года, однако Комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжила функционировать.

Почти семикратный рост цен на газ спровоцировал в 2022 году увеличение инфляции до 30% по итогам года и массовые акции протеста оппозиции. Власти Молдавии за счет иностранных кредитов сумели частично компенсировать населению подорожание газа, а также сформировали его запасы на зимний период.