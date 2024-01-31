Сенаторы подготовили законопроект об улучшении мобильного сигнала на автотрассах

Первый вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак отметил, что одна из проблем, с которой сталкиваются операторы связи, касается трудностей при строительстве линий связи вдоль автомобильных дорог

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации подготовил законопроект, принятие которого улучшит мобильный сигнал на автомобильных дорогах. Об этом сообщил первый вице-спикер верхней палаты парламента, возглавляющий Совет по цифровизации, Андрей Турчак.

"Наш Совет подготовил изменения в законы о связи и об автомобильных дорогах, который ускорит появление хорошего мобильного сигнала на дорогах. Предлагаю правительству РФ поддержать нашу инициативу для внесения в Госдуму. Мы, Дмитрий Николаевич, с профильными министерствами - с Минцифры и Минтрансом - этот вопрос отработали", - сказал сенатор на заседании совета, посвященного развитию инфраструктуры связи в субъектах РФ, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Турчак отметил, что одна из проблем, с которой сталкиваются операторы связи, касается трудностей при строительстве линий связи вдоль автомобильных дорог. "Базовые станции не являются объектами дорожной инфраструктуры. Рекламный щит зачастую поставить на дороге проще, чем оборудовать объект связи", - подчеркнул он.