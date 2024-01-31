Средняя загрузка гостиниц Москвы в 2023 году составила 76%

По мнению экспертов, оптимальная загрузка отелей с точки зрения соотношения цены, качества и интенсивности использования гостиничной инфраструктуры составляет 80%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Загруженность отелей Москвы в прошлом году в среднем составила 76%, влияние на показатель оказывали крупные городские мероприятия. Об этом сообщил ТАСС председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

"Среднегодовая загрузка отелей за 2023 год составляет 76%. При этом мы видим тренд: в то время, когда в городе проходят крупные городские события, в среднем загрузка растет. В частности, в прошлом году она выросла в период таких мероприятий на 14%, что подтверждает значимость проведения городом крупных мероприятий", - сказал Козлов.

Он добавил, что, по мнению экспертов, оптимальная загрузка отелей с точки зрения соотношения цены, качества и интенсивности использования гостиничной инфраструктуры составляет 80%. По словам Козлова, в этом году планируется продолжить строительство гостиниц и наращивание номерного фонда в столице. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Москомтуризма, в 2022 году среднегодовая загрузка отелей составила 60%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 24,5 млн гостей посетили Москву в 2023 году, объемы туристического потребления достигли 1,3 трлн рублей, что больше, чем в допандемийном 2019 году. Основная часть гостей - 22 млн человек - приезжает в столицу из российских регионов, около 2,3 млн туристов приняла Москва из зарубежных стран.