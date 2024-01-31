При этом доля ЕС в украинском экспорте сельхозпродукции достигла максимальных показателей - 57%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Доля аграрного сектора в общем объеме экспорта Украины достигла максимальных значений за всю постсоветскую историю. Такие данные привел заместитель директора национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

"В 2023 году доля сельскохозяйственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% в 2022 году, <...> став максимальной за время независимости", - приводятся слова специалиста на сайте института.

При этом доля ЕС в украинском экспорте сельхозпродукции достигла максимальных показателей - 57%. Рейтинг импортеров украинской аграрной продукции возглавила Румыния, доля которой в украинском экспорте достигла 13%. На втором месте - Китай с 10%, на третьем - Турция с 9%. Польша в результате введенных ограничений на ввоз украинской продукции потеряла статус главного покупателя, а также на треть снизила импорт.

Ключевыми продуктами аграрного экспорта были зерновые культуры, масла и жиры, различные масличные, мясо и субпродукты, сахар и кондитерские изделия, а также рекордные в истории Украины поставки замороженных ягод и других фруктов - 87 тыс. тонн.

Специалисты отмечают с 1992 года неуклонное снижение доли сложной промышленной продукции и повышение доли аграрного сектора в общей структуре украинского экспорта. Так, еще в 2006 году доля сельхозпродукции составляла 10,4% в общих объемах продаж, в 2014 году - 16,2%. Тенденции деиндустриализации особенно усилились в последние годы. Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина", подчеркивал, что глубочайший кризис промышленности и превращение Украины в аграрно-сырьевой придаток Запада стали результатом антинационального курса нынешней власти.