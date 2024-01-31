Путин заявил, что локализация в сфере автотранспорта в России достигла 70%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Локализация производства в сфере автотранспорта в России достигла 70%, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"В области авиационного двигателестроения 90% - это уже полностью локализованный продукт. <...> В области транспорта и машиностроения 80% локализованы. Я не припомню точно, здесь есть коллеги, которые знают, в области автотранспорта, по-моему, 65-70% локализация. <...> Вот, один "Камаз" чего стоит, поздравим его с успехами", - сказал Путин.