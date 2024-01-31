Путин поддержал предложение продлить пониженный тариф страховых взносов 7,6% для НКО

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Льготная страховая ставка для некоммерческих организаций (НКО) в 7,6% должна быть продлена. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"По поводу льготной ставки 7,6% для НКО - надо продлить, согласен", - сказал он, комментируя соответствующее предложение главного врача московской больницы № 52 Марьяны Лысенко.

С 1 января 2023 года НКО выплачивают 30% страховых взносов вместо ранее действующих 20%. Однако некоторые из организаций могут применять пониженные тарифы, которые составляют 7,6%.