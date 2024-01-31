Минфин заявил, что бюджет России получил 318,8 млрд рублей по windfall tax

В ведомстве подчеркнули, что из них 3,3 млрд рублей уплачено уже в 2024 году по ставке 10%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ получил 318,8 млрд рублей от налога на сверхприбыль для бизнеса, из них 3,3 млрд рублей уплачено уже в 2024 году по ставке 10%, сообщается на сайте Минфина РФ.

"Сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний составила 318,8 млрд рублей. Эти средства предназначены для реализации государственных программ, в том числе для поддержки бизнеса и социальной сферы. Объем зачислений по итогам 2023 года составил 315,5 млрд рублей, за 2024 год - 3,3 млрд рублей. Срок уплаты налога - не позднее 28 января 2024 года, ставка по нему равна 10%", - говорится в сообщении.

Налог на сверхприбыль компаний является разовой мерой, его взимание повторно не планируется, подчеркнули в Минфине. Фактический объем поступлений по налогу превзошел ожидаемый уровень в 300 млрд рублей.

Налог подлежит уплате только крупными компаниями, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы до уплаты налогов превышала 1 млрд рублей. "Эффективная ставка налога при уплате с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительного платежа снижается до 5%", - отмечается в сообщении.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Минфин РФ не против новых поступлений от бизнеса по налогу на сверхприбыль после уже уплаченного.

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Ранее сообщалось, что поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей, они имеют разовый характер.