Путин считает, что ИИ может увести путь развития не туда без человеческого умения мыслить

Кандидат в президенты РФ назвал суверенитет российской науки "центром поля", с которого нужно всегда начинать

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) важны и нужны, но без людей, умеющих мыслить, ИИ-технологии могут увести траекторию развития в нежелательном направлении. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Вот я вчера с некоторыми коллегами разговаривал, говорили в том числе об искусственном интеллекте. Очень важно, очень нужно. И без этого невозможно. Но без фундаментальных исследований, без умения мыслить тех, кто принимает решения, искусственный интеллект многое может сделать, но может многое сделать в направлении развития, которое нам совсем не нужно", - сказал Путин.

Он назвал суверенитет российской науки "центром поля", с которого нужно всегда начинать. "Потому что фундаментальные знания, они лежат в основе всех остальных достижений, в том числе их прикладной области. Во всех", - пояснил Путин.

Он заверил, что будет заниматься этой областью. "Я сейчас не буду все перечислять. И фонды соответствующие, и само по себе правительство должно, и профильное министерство этим заниматься. И фонды эти сохраним, о которых те, кто этим занимаются, знают", - сказал кандидат в президенты РФ.