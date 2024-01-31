Согласно отчету WGC, мировая добыча золота по итогам 2023 года выросла на 1%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мировой спрос на золото в 2023 году снизился на 5% по сравнению с 2022 годом, до 4 448 тонн, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

В IV квартале 2023 года спрос на золото снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 1 150 тонн.

Кроме того, согласно отчету WGC, мировая добыча золота по итогам 2023 года выросла на 1%, до 3 644 тонн.

По данным WGC, спрос со стороны центральных банков в 2023 году сохранял устойчивый рост, по итогам года мировые центральные банки закупили 1 037 тонн золота (-4% в годовом выражении). Годовое потребление ювелирных изделий в 2023 году оставалось стабильным на уровне 2 093 тонны, несмотря на высокие цены на золото.