Минэнерго: решение по строительству Крапивинской ГЭС находится в стадии проработки

Замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс отметил, что обсуждения продолжаются

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Решение о том, кто будет достраивать Крапивинскую ГЭС, находится в стадии проработки - есть определенные предложения, коллективное обсуждение продолжается. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

"По Крапивинской ГЭС есть определенные предложения, сейчас решается, кто будет ее достраивать, решение пока находится в стадии проработки. Мы со своей стороны предложили инструменты и подходы, сейчас идет коллективное обсуждение всех возможных вариантов на этот счет", - сказал он.

Замминистра напомнил, что инициатива есть со стороны "Русгидро" и "Эн+", однако "есть определенные сложности, касающиеся вопросов формирования имущественного комплекса".

Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь в Кемеровской области было начато в 1976 году и приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием - к тому моменту было выполнено около 60% работ. В настоящее время Крапивинская ГЭС - единственный крупный гидроэнергетический объект в России, строительство которого было начато еще в советское время и не завершено до сих пор. Генерирующая компания "Русгидро" и правительство Кузбасса ранее договаривались о сотрудничестве по проекту. Было принято решение увеличить мощность объекта с 300 до 345 МВт за счет использования современного оборудования.

Позднее интерес к проекту проявлял холдинг "Эн+". В июне глава энергодивизиона компании Михаил Хардиков (в настоящее время генеральный директор - прим. ТАСС) в интервью ТАСС сообщал, что компания на площадке Минэкономразвития РФ обсуждает механизмы реализации и окупаемости для строительства Крапивинской ГЭС в Кемеровской области. Позднее в компании уточняли, что "Эн+" занимается подготовкой техзадания на генеральное проектирование.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в июле 2023 года сообщал, что проектирование Крапивинской ГЭС займет не менее 10 месяцев.