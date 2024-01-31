В Минэкономики ФРГ заявили, что надежность поставок газа в страну обеспечена

Решение США по СПГ ситуацию не меняет, отметили в ведомстве

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена приостановить процедуру одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) не повлияла на энергобезопасность Германии.

"Кабмин ФРГ пристально следит за ситуацией и контактирует с правительством США. Безопасность поставок в Германию этим не затронута, она по-прежнему обеспечена", - сказала представитель министерства экономики на брифинге журналистам.

Пауза "обусловлена сущностью климатического кризиса", экзистенциальной угрозы времени, заявил глава американской администрации.

Важность СПГ для Германии

Германия постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия стала отказываться после обострения конфликта на Украине.

ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность действующих плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. Это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку".

Согласно результатам исследования Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK), опубликованным 29 августа 2023 года, 52% из более чем 3,5 тыс. опрошенных фирм заявили о "негативном или очень негативном" влиянии на собственный бизнес избранного руководством страны курса по достижению климатической нейтральности. По словам заместителя гендиректора DIHK Ахима Деркса, многие германские предприятия сильно обеспокоены "нехваткой энергоснабжения в среднесрочной и долгосрочной перспективе", а их сомнения в собственной конкурентоспособности "как никогда велики".