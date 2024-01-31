31 января, 15:27

Правкомиссия по отбору строительства новой генерации на юге России запланирована на весну

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс уточнил, что конкурс по строительству новых мощностей на Дальнем Востоке состоится после того, как будет принят закон о его включении в ценовую зону

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Заседание правительственной комиссии по конкурсу на строительство новой генерации на юге России может состояться в марте-апреле 2024 года. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс.

"Если получится, правкомиссию по конкурсу на юге проведем в марте-апреле, где-то соответственно в конце весны - начале лета [состоится конкурс], это пока первостепенно", - сказал он.

Замминистра уточнил, что конкурс по строительству новых мощностей на Дальнем Востоке состоится после того, как будет принят закон о его включении в ценовую зону.

Актуальный объем дефицита в энергосистеме Востока составляет не менее 1,3 ГВт с возможностью увеличения до 1,9 ГВт, а в Юго-Западной части энергосистемы юга - не менее 857 МВт с возможностью увеличения до 1,3 ГВт, следует из схемы и программы развития электроэнергетических систем на 2024-2029 годы.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в интервью ТАСС, что Минэнерго намерено добиваться запуска энергорынка на Дальнем Востоке в июле 2024 года. Он отметил, что запуск рынка при текущем росте энергопотребления и локальных дефицитах будет правильным ценовым сигналом для инвесторов. 

Теги:
Россия