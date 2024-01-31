Завод "Белджи" в 2023 году экспортировал 52 тыс. машины в Россию

Предприятие произвело 67,8 тыс. легковых автомобилей

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Белорусско-китайское предприятие СЗАО "Белджи" в 2023 году произвело 67,8 тыс. легковых автомобилей, 52 тыс. были экспортированы в Россию. Об этом сообщил вице-премьер Петр Пархомчик.

"С помощью наших китайских партнеров начали приобретать компетенции, между Жодино и Борисовом был построен уникальный завод "Белжди". За прошлый год там произвели 67,8 тыс. легковых автомобилей, 52 тыс. были экспортированы в Россию", - цитирует вице-премьера издание "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, это большой успех предприятия, теперь начинается следующий этап - локализация компонентной базы.

Ранее представители Белорусской автомобильной ассоциации сообщили, что по итогам 2023 года машины Geely предприятия "Белджи" стали лидерами продаж в республике. Доля продаж китайских автомобилей в прошлом году выросла до 82,6% с 31,7%. При этом доля Geely в структуре продажи китайских марок в 2023 году составила 87,4%. В 2022 году завод произвел почти 25 тыс. автомобилей.