Инвесторы на 75% увеличат число создаваемых рабочих мест на Ставрополье в 2024 году

В регионе запланировано строительство ветроэлектростанций в Кочубеевском, Ипатовском, Новоалександровском, Труновском и Петровском округах

СТАВРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Инвесторы планируют создать на Ставрополье 7 тыс. рабочих мест при реализации проектов в 2024 году, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минэкономразвития. По сравнению с 2023 годом число создаваемых рабочих мест увеличится на 75%.

"В регионе реализуются 15 масштабных инвестиционных проектов, которые оказывают значительное влияние на экономику края. В основном это прорывные проекты. <…> К концу 2024 года инвестпроекты позволят создать более 7 тыс. рабочих мест и произвести товаров и услуг на 33 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу краевого Минэкономразвития Дениса Полюбина.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, в 2023 году при реализации инвестиционных проектов на Ставрополье создано около 4 тыс. рабочих мест. Объем вложений превысил 35 млрд рублей, произведено товары и услуги на 24,2 млрд рублей.

В 2024 году в регионе запланировано строительство ветроэлектростанций в Кочубеевском, Ипатовском, Новоалександровском, Труновском и Петровском округах. Инвесторы намерены провести технологическое перевооружение и модернизацию предприятий в Буденновске и Невинномысске. Планируется строительство завода минеральной воды и безалкогольных напитков в Минеральных Водах, санатория в Кисловодске и так далее.

По поручению губернатора Владимира Владимирова в регионе создан комплекс мер поддержки инвесторов и продвижения инвестиций. По итогам реализации прорывных проектов к 2030 году на Ставрополье планируется создать порядка 38 тыс. рабочих мест, инвестиции прогнозируются на уровне более 700 млрд рублей.