В Карачаево-Черкесии участники СВО получат до 100 тыс. рублей на газовое оборудование

Всего в регионе действует более 30 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей

ЧЕРКЕССК, 31 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) с января этого года предусмотрели для участников спецоперации субсидии до 100 тыс. рублей на оборудование для газификации, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"С 1 января 2024 года постановлением правительства КЧР предусмотрено предоставление участникам специальной военной операции и членам их семей субсидий до 100 тыс. рублей на покупку оборудования для газификации", - написал Темрезов в Telegram-канале.

Глава КЧР отметил, что программа социальной догазификации очень востребована в регионе и идет хорошими темпами. Всего подано 5 149 заявок, из них 1 299 заявок - в 2023 году. "На сегодня заключено 4 662 договора (98% от принятых в работу заявлений) на технологическое присоединение к газораспределительным сетям, строительно-монтажные работы завершены по 4 652 договорам. В 2 427 домовладениях выполнен пуск газа. Кроме того, мы направили девять заявок для подключения к сетям газораспределения социально значимых объектов", - сообщил Темрезов после заседания федерального штаба по газификации, которое прошло на площадке выставки-форума "Россия" под руководством вице-премьера РФ Александра Новака и первого заместителя председателя СФ России Андрея Турчака.

Всего в регионе действует более 30 мер поддержки участников СВО и их семей.