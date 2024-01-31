Россия заняла в 2023 году третье место по поставкам природного газа в ЕС по трубопроводам

Лидером стала Норвегия, на втором месте оказался Алжир

РАБАТ, 31 января. /ТАСС/. Алжир по итогам 2023 года занял второе место среди стран, экспортирующих природный газ по трубопроводам в Евросоюз. Об этом сообщает Алжирское радио.

Доля Алжира среди поставщиков газа в страны ЕС через трубопроводы составила 19%. Лидером является Норвегия (54%), на третьей строчке расположилась Россия (17%).

Среднемесячный объем экспорта алжирского газа в ЕС в 2023 году достиг 2,41 млрд кубометров. Для Норвегии этот показатель составляет 7 млрд кубометров, а для России - 2,3 млрд кубометров.

Один газопровод соединяет Алжир с Италией, другой - с Испанией.

В последние годы алжирские власти постоянно говорят о планах наращивания добычи и экспорта природного газа. Особое внимание североафриканская страна уделяет выполнению обязательств по экспорту голубого топлива на европейский рынок.