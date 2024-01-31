Роспатент сообщил, что большинство заявок в 2023 году подали производители одежды и обуви

Глава ведомства Юрий Зубов отметил, что всего за 2023 год поступило 143 тыс. заявок на товарные знаки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Производители обуви и одежды (21%) подали большее количество заявок на товарные знаки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в 2023 году, говорится в сообщении службы.

Также прирост заявок обеспечили такие сегменты, как ПО, электроника, смартфоны и тому подобное (16%), бытовая химия, парфюмерия, косметика (16%), фармацевтика (12%), кондитерские и хлебобулочные товары (12%).

"Российский бизнес на протяжении последних нескольких лет активно демонстрирует интерес к продвижению брендов - подает заявки на товарные знаки. Мы стараемся ему помогать развиваться, быть уверенными в охране исключительных прав. Отмечу, данный результат для нас - не "планка", а точка опоры для дальнейшего отсчета и мотивация для последующих рекордов", - заявил руководитель российского патентного ведомства Юрий Зубов.

Кроме того, глава Роспатента отметил, что всего за 2023 год поступило 143 тыс. заявок на товарные знаки, что на 28% больше показателей 2022 года.

Всего эксперты Роспатента провели более 106 тыс. процедур в 2023 году, за что глава Книги рекордов России Станислав Коненко вручил сертификат за достижение в сфере интеллектуальной собственности, отмечается в пресс-релизе. Награждение состоялось 31 января на площадке пресс-центра Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.