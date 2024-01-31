Производство лекарств в России в 2023 году выросло на 7,2%

Оно достигло 651 млрд рублей, следует из данных Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объем производства лекарственных препаратов в России в 2023 году вырос на 7,2% по сравнению с 2022 годом - до 651 млрд рублей, следует из данных Росстата.

"Лекарственных препаратов в декабре 2023 года изготовлено на 59,3 млрд рублей, что на 17% больше, чем в декабре 2022 года, но на 2,7% меньше, чем в ноябре 2023 года. В 2023 году произведено продукции на 651 млрд рублей, что на 7,2% больше, чем за 2022 год", - говорится в документе.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в декабре 2023 года вырос по сравнению с декабрем предыдущего года на 13,6%, но снизился по сравнению с ноябрем того же года на 2%. За весь прошлый год их производство увеличилось на 1,9% по сравнению с 2022 годом. Сывороток и вакцин в декабре изготовлено 2,6 млрд доз, что на 93,8% больше, чем в декабре 2022 года, но на 7,9% меньше, чем в ноябре 2023 года. Выпуск в ампулах составил 242 тыс. штук, что на 63% меньше, чем в декабре 2022 года, но в 2,2 раза больше, чем в ноябре 2023 года. В прошлом году производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 25,5%, а в ампулах снизилось на 15,4% по сравнению с 2022 годом.

По данным ведомства, производство фармацевтических субстанций выросло по сравнению с декабрем 2022 года на 19,4%, а по сравнению с ноябрем 2023 года - на 0,1%. В 2023 году их произведено на 11,9% меньше, чем за 2022 год. Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 45 т, что на 4,4% больше, чем в декабре 2022 года, но на 10,7% меньше, чем в ноябре 2023 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с декабрем 2022 года на 93,8%, а по сравнению с ноябрем 2023 года снизился на 3,2%, составив 217 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, в декабре изготовлено 61,2 млн упаковок, что на 7,9% меньше, чем в декабре 2022 года, но на 2,1% больше, чем в ноябре 2023 года. Всего в прошлом году их произведено 665 млн упаковок - на 15% больше, чем за 2022 год. Клейких перевязочных материалов произведено 13,5 млн упаковок, что на 3,3% больше, чем в декабре 2022 года, но на 8,5% меньше, чем в ноябре 2023 года.

Выпуск оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в декабре вырос на 1,5% и 17,2% соответственно - до 7,1 млрд рублей. Всего в 2023 году произведено медицинской аппаратуры этого типа на 50,3 млрд рублей - на 14,6% больше, чем за 2022 год, добавили в Росстате.