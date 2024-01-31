Рост стоимости бензина и дизеля на АЗС в России в январе оказался ниже уровня инфляции

Стоимость топлива не превысила общий по России уровень роста цен, следует из данных Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Стоимость бензина на АЗС в России с 1 по 29 января 2024 года выросла на 0,54%. При этом уровень инфляции за тот же период был выше и составил 0,62%, следует из данных Росстата. Таким образом, стоимость топлива не превысила общий по России уровень роста цен.

Дизельное топливо за тот же период подорожало на 0,09%, что почти в 7 раз ниже уровня инфляции.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках Дня энергетики в рамках Международной выставки-форума "Россия" говорил в интервью ТАСС, что уже принятые меры стабилизации рынка топлива способны обеспечить нулевой рост цен на автозаправочных станциях бензина и дизеля в течение как минимум двух месяцев.

В прошлом году правительство приняло ряд мер, чтобы стабилизировать рынок топлива и удержать цены от роста. Например, с 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля, а также было принято решение о корректировке демпфирующего механизма и ряд других мер, в том числе по борьбе с серым экспортом.

С 17 ноября 2023 года кабмин РФ снял временный запрет на экспорт автомобильного бензина.