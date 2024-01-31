Россия в 2023 году увеличила производство удобрений на 10,3%

Оно достигло 26 млн тонн, говорится в сообщении Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Производство минеральных удобрений в России по итогам 2023 года выросло на 10,3%, до 26 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ, сообщил Росстат.

В декабре выпуск удобрений вырос на 14,9% в годовом сравнении и на 4,8% к ноябрю 2023 года и составил 2,4 млн тонн.

При этом производство калийных удобрений в 2023 году выросло на 24,6%, до 9,1 млн тонн, а в декабре - на 50,7% к декабрю 2022 года, до 934 тыс. тонн.

Выпуск фосфорных удобрений за 2023 год практически не изменился, прибавив 0,2%, до 4,4 млн тонн, в декабре - снизился на 6,5% в годовом сравнении, до 367 тыс. тонн.

Производство азотных удобрений в декабре выросло на 2,1%, до 1,1 млн тонн, в 2023 году - на 5,2%, до 12,5 млн тонн. Выпуск аммиака в прошедшем году снизился на 0,5%, до 17,1 млн тонн.