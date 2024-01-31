Россия в 2023 году нарастила выпуск бензина на 3,9%

Он достиг 44 млн тонн, сообщил Росстат

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Производство автомобильного бензина в России по итогам 2023 года выросло на 3,9%, до 44 млн тонн, дизельного топлива - на 4,1%, до 88,2 млн тонн, сообщил Росстат.

При этом в декабре выпуск бензина вырос на 6,9% год к году, до 4,1 млн тонн (на 8,1% больше ноября 2023 года), дизельного топлива было произведено 7,7 млн тонн - на 1,3% меньше, чем в декабре 2022 года, но на 5,3% больше, чем в ноябре 2023 года.

Производство кокса и нефтепродуктов в декабре 2023 года снизилось на 1,5% год к году, однако в целом за год выросло на 2,6%.

Выпуск топочного мазута в декабре вырос на 2,3%, до 3,7 млн тонн, за 2023 год - на 3,4% - до 42,3 млн тонн.