Добыча угля в России в 2023 году снизилась на 1%

Она составила 430 млн тонн, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Добыча угля в России по результатам 2023 года составила 430 млн тонн, что на 1% меньше показателя за 2022 год. Об этом говорится в материалах Росстата.

В частности, добыча каменного угля всех видов снизилась в годовом выражении на 1,7%, до 339 млн тонн, в том числе добыча антрацита увеличилась на 5%, до 25,7 млн тонн, добыча коксующегося угля - снизилась на 1,2%, до 106 млн тонн, а прочего каменного угля - до 207 млн тонн (-2,8%). При этом добыча бурого угля составила 91,5 млн тонн, что на 2% больше, чем годом ранее.

В декабре 2023 года совокупная добыча угля в РФ сократилась на 10,7%, до 38,6 млн тонн. Так, производство каменного угля всех видов снизилась на 10,7%, до 29,6 млн тонн, в том числе антрацита - на 5,7%, до 1,9 млн тонн, прочего каменного угля - на 16,4%, до 17,6 млн тонн, тогда как добыча коксующегося угля выросла на 0,3%, до 10,1 млн тонн.

Выработка бурого угля уменьшилась на 10,7%, составив 9 млн тонн.