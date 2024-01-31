Куриные яйца в России за неделю подешевели на 1%

Мясо кур подешевело на 0,5%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Цены на куриные яйца в России с 23 по 29 января 2024 года снизились на 1%, мясо кур подешевело на 0,5%, следует из данных Росстата.

"Снизились цены: на яйца куриные (-1%), мясо кур (-0,5%)", - говорится в материалах.

С 16 по 22 января 2024 года цены на куриные яйца в России снизились на 1,4%, на мясо кур - на 0,8%.

По данным статистического ведомства, также снизились цены на свинину, масло подсолнечное, помидоры и крупу гречневую - на 0,3%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%.

При этом выросли цены на капусту белокочанную - на 3,3%, на огурцы - на 2,6%, на свеклу столовую - на 2%, на морковь - на 1,4%, на лук репчатый и бананы - на 1,1%, на картофель и яблоки - на 1%, на баранину - на 0,9%, на говядину, масло сливочное, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,5%, на вермишель, на рис и водку - на 0,4%, на сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, рыбу мороженую, макаронные изделия - на 0,3%, на колбасы вареные, маргарин, молоко, хлеб, соль поваренную, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, на консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, творог, сметану, печенье и муку пшеничную - на 0,1%.