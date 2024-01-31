В Минэкономразвития отметили, что в сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,23%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 23 по 29 января замедлилась до 7,24% с 7,28% неделей раннее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"За неделю с 23 по 29 января 2024 г. на потребительском рынке инфляция составила 0,16%, год к году темпы снизились до 7,24%. В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,23%. На плодоовощную продукцию цены изменились на 1,2%, на остальные продукты питания цены снизились на 0,01%. На непродовольственные товары на отчетной неделе околонулевой рост цен на 0,03%. В секторе услуг инфляция составила 0,35% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Согласно данным Минэкономразвития, годовая инфляция в РФ с 16 по 22 января замедлилась до 7,28% с 7,4% неделей ранее.

В текущем году министерство прогнозирует инфляцию в РФ на уровне 4,5%. В 2023 году этот показатель был зафиксирован на отметке 7,42%.